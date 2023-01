Posto Emissor #132: BLITZ convida Tomás Wallenstein. Dos desafios da vida adulta à estreia sem os Capitão Fausto

Tomás Wallenstein, que o país conheceu como vocalista dos Capitão Fausto, é o convidado da semana do Posto Emissor. O regresso ao podcast da BLITZ tem como ponto de partida a edição do primeiro álbum em nome próprio, “Vida Antiga”, no qual interpreta, ao piano, canções de José Afonso, Erasmo Carlos, B Fachada ou José Mário Branco, bem como composições de Satie e Debussy.

Os desafios da vida adulta (e da paternidade), o curso inacabado de arquitetura, a cada vez mais forte ligação ao Brasil, a relação com os pais, ambos músicos, ou aquilo que os fãs podem esperar do vindouro quinto álbum dos Capitão Fausto foram outros assuntos abordados na conversa com Tomás Wallenstein.

No Posto Emissor desta semana, falamos ainda sobre o concerto que marcará o regresso de Madonna a Lisboa, em novembro, da polémica nova canção de Shakira e, também, da conversa que tivemos com o rapper Papillon. Deixamos-lhe ainda, como sempre, algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

Ouça aqui outros episódios do Posto Emissor: