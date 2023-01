Os Foo Fighters anunciaram os primeiros festivais de verão na Europa

Os Foo Fighters anunciaram os seus primeiros concertos na Europa após a morte do baterista Taylor Hawkins.

A banda norte-americana, que ainda não anunciou um substituto para o baterista, irá encabeçar os festivais alemães Rock Am Ring e Rock Im Park, na Alemanha, a 2 e 4 de junho respetivamente.

Estas são, para já, as únicas datas anunciadas na Europa. Estão ainda confirmadas presenças em festivais nos Estados Unidos e no Brasil.

Recorde-se que a banda fez inicialmente parte do cartaz do Rock in Rio-Lisboa 2022, mas a morte de Hawkins, em março passado, levou ao cancelamento de todos os planos da banda.