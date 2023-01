Foo Fighters anunciam primeiros concertos desde morte de Taylor Hawkins

Os Foo Fighters acabam de anunciar os seus primeiros concertos desde a morte do seu baterista Taylor Hawkins, em março do ano passado.

A banda de Dave Grohl, que no final do ano organizou grandes espetáculos de homenagem a Taylor Hawkins, em Londres e Los Angeles, vai voltar aos palcos em nome próprio. As primeiras datas anunciadas são nos festivais Boston Calling, Sonic Temple e Bonnaroo, todos nos Estados Unidos. Os dois primeiros acontecem no final de maio e o terceiro em junho.

No final do ano passado, os Foo Fighters confirmaram que continuaram sem Taylor Hawkins, desconhecendo-se porém quem ocupará o lugar do baterista.