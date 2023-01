Criadores do Rock in Rio anunciam Foo Fighters em novo festival

Os Foo Fighters são o primeiro cabeça de cartaz confirmado para a primeira edição do festival The Town, que se irá realizar em São Paulo, em setembro. O festival é organizado pelos criadores do Rock In Rio.

O concerto marcará o regresso dos Foo Fighters ao Brasil e à América do Sul. O baterista Taylor Hawkins, recorde-se, faleceu antes de um espetáculo do grupo norte-americano na Colômbia, em março de 2022.

No início deste ano, os Foo Fighters anunciaram que iriam continuar enquanto banda. Para além desta atuação no Brasil, a banda tem concertos confirmados nos festivais Boston Calling, Sonic Temple e Bonnaroo, todos nos EUA.

Além dos Foo Fighters, farão parte do cartaz do The Town nomes como Ludmilla, SZA, IZA e Criolo.