Shakira não dá descanso à ex-sogra, sua vizinha: há uma bruxa na varanda e a nova canção toca no volume máximo

Não é só com Gerard Piqué que Shakira está zangada: a ex-sogra também está na mira da fúria da cantora colombiana, que foi traída pelo ex-futebolista espanhol e trocada por uma mulher mais nova.

Na canção que divulgou na semana passada, uma parceria com o produtor argentino Bizarrap que tem dado muito que falar, canta: “deixaste-me com a sogra como vizinha e a imprensa à porta”, mas agora parece ter ido mais longe, colocando uma boneca de uma bruxa na varanda, virada para a casa da mãe de Piqué, Montserrat Bernabeu, que vive ao seu lado, em Barcelona.

A ex-sogra de Shakira também não estará a conseguir escapar da canção, intitulada, ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, visto que quem passa junto da propriedade da cantora consegue escutá-la no volume máximo. Segundo testemunhas próximas do ex-casal, a cantora e Montserrat Bernabeu tinham uma boa relação antes da separação.

Recorde-se que na canção, Shakira não poupa nas críticas a Piqué, cantando coisas como “Trocaste um Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Casio” ou “Eu para ti já não regresso, nem que chores ou me supliques. Uma loba como eu não está para novatos”.

Devido ao falatório que tem motivado, que a Casio quer a Renault, marca do modelo Twingo, já reagiram, com humor, à polémica, com o ex-futebolista a dizer que assinou um contrato com a Casio: “um relógio para a vida toda”.