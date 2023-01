Gerard Piqué responde à canção de Shakira e os fãs da cantora não perdoam: “Estás a descrever-te a ti próprio?”

No dia em que Shakira divulgou uma colaboração com o produtor e DJ argentino Bizarrap, o seu ex-companheiro Gerard Piqué, de quem se separou no ano passado na sequência de uma alegada traição, partilhou uma enigmática mensagem no Twitter: uma série de emojis relacionados com o circo, incluindo o de um palhaço.

Os fãs da cantora assumiram ser uma resposta à letra de ‘BZRP Music Sessions #53’, na qual a colombiana canta coisas como: “Trocaste um Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Casio. Ah, muito ginásio. Mas trabalha o cérebro um bocadinho também”.

Rapidamente, a publicação de Piqué foi inundada por comentários pouco elogiosos direcionados ao ex-futebolista do Barcelona e da seleção espanhola. “Meu, meteste-te com a Shakira... Não queremos ouvir-te dizer nada”, “isto é ele a descrever-se a ele próprio?” ou “claramente palhaço” são algumas das reações ao post de Piqué.

Veja a mensagem do futebolista, que tem mais de 38 milhões de visualizações, e recorde também o vídeo da nova canção de Shakira, que, neste momento, já passou a marca dos 64 milhões.