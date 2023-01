“Trocaste um Ferrari por um Twingo. Uma loba como eu não está para novatos”: Shakira destrói Gerard Piqué na nova canção

Shakira tem uma nova canção, criada em colaboração com o produtor e DJ argentino Bizarrap, e a letra está cheia de recados para o ex-companheiro, e pai dos filhos, o futebolista Gerard Piqué.

O vídeo do tema, intitulado ‘BZRP Music Sessions #53’, foi visto, em apenas 11 horas, mais de 25 milhões de vezes, estando no top de tendências do YouTube, algo a que não será alheio o facto de a artista falar de forma bastante direta sobre ter sido traída por Piqué.

Deixando bem claro que não tenciona reatar a relação – com versos como “Eu para ti já não regresso, nem que chores ou me supliques” ou “Uma loba como eu não está para novatos” –, a cantora colombiana chega a fazer trocadilhos com o apelido do futebolista: “eu só faço música, perdão se te sal-pique”.

“Trocaste um Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Casio”, continua Shakira, antes de deixar um último conselho ao ex-companheiro: “Ah, muito ginásio. Mas trabalha o cérebro um bocadinho também”.

Recorde-se que antes de se separarem, no ano passado, Shakira e Gerard Piqué estiveram juntos 12 anos, tendo sido pais de dois rapazes. Antes desta nova canção, a cantora já tinha abordado a separação na canção ‘Monotonia’: “Não foi culpa tua, nem foi minha. Foi culpa da monotonia”.