Shakira: quem a viu e quem a vê

Shakira tornou-se uma estrela pop mundial quando, em 2001, o álbum “Laundry Service” - com os singles ‘Whenever, Wherever’ e ‘Underneath Your Clothes’ - a atirou para os primeiros lugares das tabelas de vendas (incluindo dos Estados Unidos e Reino Unido). Mas antes, a artista já era bastante conhecida no seu país natal, a Colômbia, e outros países latinos.

E antes mesmo de se tornar um fenómeno em países onde se fala espanhol com temas mais virados para o rock, como ‘Pies Descalzos, Sueños Blancos’ ou ‘Inevitable’, a artista que esta semana voltou às notícias (com uma canção viperina dedicada à separação de Gerard Piqué) já tinha alcançado algum sucesso, incluindo em Portugal, com o single, ‘Estoy Aquí’, editado em 1995.

Recorde alguns desses momentos menos conhecidos de Shakira e veja-a ainda a atuar em público com apenas 11 anos e numa entrevista televisiva aos 16.

Publicado numa versão menos completa no site BLITZ em abril de 2018