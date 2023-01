“Que notícia devastadora. Ela tinha a melhor gargalhada que conheço”: Nicolas Cage, Billy Corgan e Pink reagem à morte de Lisa Marie Presley

O ator Nicolas Cage está entre as inúmeras celebridades que já reagiram à morte inesperada de Lisa Marie Presley, sua ex-mulher. “Que notícia devastadora. A Lisa tinha a melhor gargalhada que conheço. Iluminava cada sala onde entrava e eu estou de coração partido”, escreveu o ator em comunicado, “encontro algum conforto por acreditar que ela está de novo ao lado do seu filho Benjamin”.

Também Billy Corgan, dos Smashing Pumpkins, e Pink, dois músicos com quem Lisa Marie colaborou ao longo da sua carreira musical, já deixaram mensagens de pesar nas redes sociais. “Uma coisa é estar de coração partido, outra é sofrimento. Isto é sofrimento e a mais níveis do que consiga explicar”, escreveu Corgan no Twitter.

Pink partilhou uma fotografia onde surge ao lado de Presley, escrevendo na legenda: “Lisa Marie, eras única. Divertida como tudo, inteligente, sensível, talentosa, perspicaz, mazinha, amorosa, generosa, crítica, mas sempre certa, leal e adoravas os teus filhos. Estou de coração partido por ti e pela tua linda família e os teus filhos. O mundo perdeu uma preciosidade hoje. Que a tua alma descanse em paz, amiga”.

O ator John Travolta partilhou uma fotografia da amiga no Instagram, escrevendo: “Querida Lisa, sinto muito. Vou sentir a tua falta, mas sei que vou voltar a ver-te. Todo o meu amor para a Riley, Priscilla, Harper e Finley”. A também atriz Leah Remini escreveu: “Estou devastada com a morte de Lisa Marie Presley. Contrariamente ao que alguns possam pensar, a Lisa não teve uma vida fácil. Que esteja em paz, descansando com o seu filho e o seu pai”.

Lisa Marie Presley, única filha de Elvis Presley, morreu, aos 54 anos, depois de esta quinta-feira ter sido hospitalizada na sequência de uma paragem cardiorrespiratória. A notícia da sua morte foi confirmada pela mãe, Priscilla Presley, num comunicado em que diz: “É com o coração pesado que partilho a notícia devastadora de que a minha linda filha Lisa Marie nos deixou. Ela foi a mulher mais apaixonada, forte e amável que já conheci. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com esta perda profunda”.