Morreu Lisa Marie Presley, única filha de Elvis Presley

Morreu Lisa Marie Presley, filha de Elvis e Priscilla Presley. Tinha 54 anos. A notícia é avançada pela revista “People”, que cita comunicado emitido pela mãe: “É com o coração pesado que partilho a notícia devastadora de que minha linda filha Lisa Marie nos deixou. Ela foi a mulher mais apaixonada, forte e amável que já conheci. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com esta perda profunda. Obrigado pelo amor e pelas orações.”

A cantora e compositora fora esta quinta-feira hospitalizada após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na sua casa em Calabasas, no estado norte-americano da Califórnia. Refere o “TMZ” que, na manhã do mesmo dia, uma empregada encontrou Lisa Marie inanimada no seu quarto. Foi o ex-marido, Danny Keough, com quem Lisa Marie vivia, que lhe prestou as primeiras manobras de reanimação cardiopulmonar. A artista deu entrada na unidade de cuidados intensivos de um hospital da área, em estado crítico, e veio a falecer algumas horas depois.

Na terça-feira, Lisa Marie Presley tinha estado com a mãe, Priscilla Presley, e a equipa do filme “Elvis”, na gala dos Globos de Ouro.

Nascida em 1968 no estado norte-americano do Tennessee, Lisa Marie Presley tinha 9 anos quando o pai, Elvis Presley, faleceu. À época, Elvis e Priscilla já estavam divorciados.

A sua vida pessoal foi recheada de turbulência. Entre 1994 e 1996 foi casada com Michael Jackson, uma relação vista pelo círculo próximo como inesperada e inusitada. Depois com o ator Nicolas Cage (entre 2002 e 2004). Em 2021, terminou o seu quarto e mais duradouro casamento, com o guitarrista Michael Lockwood, alegando ter encontrado pornografia infantil no computador do marido. Do seu primeiro matrimónio (1988-1994), com o músico Danny Keough, nasceram dois filhos, entre os quais Riley Keough, que se tornaria atriz, e Benjamin, que se suicidou em 2020, aos 27 anos. Do último, nasceram as gémeas Harper e Finley, hoje com 14 anos.

Foi aos 35 anos que lançou o primeiro álbum, “To Whom It May Concert” (2003), a que se seguiram “Now What” (2005) e “Storm & Grace” (2012).