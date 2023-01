Lisa Marie Presley sofre paragem cardiorrespiratória e está hospitalizada em estado crítico

Lisa Mary Presley foi esta quinta-feira hospitalizada após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na sua casa em Calabasas, no estado norte-americano da Califórnia.

Ainda em casa da filha de Elvis Presley, avança o “TMZ”, foram realizadas manobras de reanimação cardiorrespiratória que permitiram que a cantora e compositora de 54 anos chegasse com pulso ao hospital mais próximo. A artista está internada na Unidade de Cuidados Intensivos, com um pacemaker temporário e em coma induzido. O seu estado é descrito como “crítico”.

Refere o mesmo site noticioso que na manhã desta quarta-feira, uma empregada encontrou Lisa Marie inanimada no seu quarto. Foi o ex-marido, Danny Keough, com quem Lisa Marie vive, que lhe administrou a reanimação cardiopulmonar.

Na terça-feira, Lisa Marie Presley tinha estado com a mãe, Priscilla Presley, e a equipa do filme “Elvis”, na gala dos Globos de Ouro.

Nascida em 1968, Lisa Marie Presley tinha 9 anos quando o pai, Elvis Presley, faleceu. Entre 1994 e 1996 foi casada com Michael Jackson. Em 2021, terminou o seu quarto e mais duradouro casamento, com o guitarrista Michael Lockwood, depois de encontrar pornografia infantil no computador do marido. Do seu primeiro casamento (1988-1994), com o músico Danny Keough, nasceram dois filhos, entre os quais Riley, que se tornaria atriz, e Benjamin, que se suicidou em 2020, aos 27 anos. Do último, nasceram as gémeas Harper e Finley, de 14 anos.