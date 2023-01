2023 ainda é uma criança, mas já há novidades: esta é a música de 6 frescos dias

2023 já está em marcha e, no que toca a lançamentos discográficos e anúncios musicais, há várias novidades a destacar.

Aos 75 anos, Iggy Pop foi o primeiro a “chegar-se à frente”, com “Every Loser”, o seu 20.º álbum de estúdio, com participações de um luxuoso elenco rock, composto por Duff McKagan, dos Guns N' Roses; Stone Gossard, dos Pearl Jam; Chad Smith, dos Red Hot Chili Peppers; Travis Barker, dos Blink-182; Dave Navarro, dos Jane's Addiction, ou Taylor Hawkins, malogrado baterista dos Foo Fighters.

‘Frenzy’ é o primeiro single:

Outro gigante das últimas décadas, Peter Gabriel acaba de anunciar “i/o”, o seu primeiro álbum de originais desde “Up”, de 2002. “i/o” conta com a colaboração de Brian Eno, David Rhodes, Tony Levin e Manu Katché, e tem em ‘Panopticon’ o primeiro single:

Num registo mais pop, Miley Cyrus revelou tudo sobre o seu primeiro disco desde 2020. “Endless Summer Vacation” sai a 10 de março e é, segundo a sua autora, uma carta de amor a Los Angeles. ‘Flowers’, o primeiro single, sai na próxima semana. Já há um pequeno vídeo, cujos fãs têm comparado a Lana Del Rey:

Por cá, o vocalista dos Capitão Fausto, Tomás Wallenstein, anunciou o lançamento de “Vida Antiga”, um disco a solo composto por versões de autores lusófonos. A ideia, diz o cantor-compositor, é celebrar a língua portuguesa e aproximar Portugal do Brasil, através da música. ‘Vida Antiga’, versão do brasileiro Erasmo Carlos, é o primeiro single.

Já o rapper português Prodígio acaba de lançar um novo single. Depois de ‘Pra Sempre’, com Jimmy P e Dino D'Santiago, lançado no final do ano passado, chega ‘KING2DA’, cujo vídeo pode ver aqui:

Cantora-compositora apaixonada pela música brasileira, Beatriz Pessoa lançará, em março, o seu segundo álbum, de título “Prazer Prazer”. A artista, que estudou no Hot Clube e na Escola Superior de Música de Lisboa, e que já escreveu para Cristina Branco ou Mallu Magalhães, apresentou hoje ‘Passou Pequeno’, segundo single do álbum produzido pelo brasileiro Marcelo Camelo.