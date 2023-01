A música de 2023: os álbuns internacionais mais aguardados do ano

2023 dá por estes dias os primeiros passos, mas já se revela promissor no que toca a discos novos. Entre gigantes capazes de encher estádios (Metallica, Depeche Mode), veteranos absolutos (Iggy Pop, Ryuichi Sakamoto) e “novas chegadas” (Måneskin, Inhaler), apresentamos os lançamentos internacionais mais aguardados do novo ano.



METALLICA

O 12.º álbum dos Metallica chama-se “72 Seasons” e é apresentado pela banda como um disco conceptual sobre os primeiros 18 anos da nossa vida (correspondentes às 72 estações do título), consideradas essenciais para a formação da identidade humana. Sai a 14 de abril e tem 12 temas, dos quais ‘Lux Æterna’ é o primeiro single. Produzido por Greg Fieldman, que já trabalhara com os Metallica em “Hardwired… to Self-Destruct”, de 2016, “72 Seasons” será apresentado numa digressão mundial que, por enquanto, não tem datas em Portugal.

