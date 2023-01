Miley Cyrus anuncia novo álbum: saiba tudo sobre “Endless Summer Vacation”

Miley Cyrus anunciou o lançamento de um novo álbum, o oitavo da sua carreira.

Intitulado “Endless Summer Vacation”, o disco tem data de lançamento prevista para o dia 10 de março, e foi precedido por um pequeno vídeo de apresentação, partilhado pela artista.

No vídeo, que apresenta uma estética veraneante, é possível escutar Cyrus a narrar a história do seu primeiro encontro com certa personagem, “num barco néon, para lá das mantas”, sobre uma batida eletrónica.

O primeiro single, ‘Flowers’, será lançado já no próximo dia 13. Sabe-se que as canções presentes em “Endless Summer Vacation” foram gravadas em Los Angeles, com os produtores Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It e Tyler Johnson.

Segundo Cyrus, o disco irá apresentar-se como “uma carta de amor a Los Angeles”. Veja o vídeo e a capa de “Endless Summer Vacation”: