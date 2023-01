Iggy Pop explica porque decidiu mudar de vida. "Via o fim a aproximar-se. Tinha os dentes a cair, os tornozelos a inchar"

Iggy Pop, que no verão passado atuou no festival Vilar de Mouros e que na próxima sexta-feira lança um novo álbum, falou com o “New York Times” sobre o segredo da sua longevidade.

“O meu médico diz que tenho um sistema imunitário forte, mas não deve ser só isso”, afirma o norte-americano, que em abril celebrou o 75.º aniversário. “Houve alturas em que, por milagre, consegui escapar. E a outra coisa [que me ajudou[ é o amor e são as rezas da minha mãe. Acredito nisso. Porque houve alturas [complicadas]. Certa vez estava com algumas pessoas dos MC5 e fiquei azul. Eles não sabiam o que fazer. Só me lembro de acordar numa banheira cheia de gelo. Puseram-me na banheira, mas isso não resultou, então injetaram-me com sal.”

“Mas a minha mãe nunca desistiu de mim. Mandava-me um envelope por semana, com uma nota de 20 e outra de 5. Podia sempre falar com ela ao telefone. Mas eram tempos perigosos”, recorda Iggy Pop. “Noutra ocasião, os meus braços incharam por causa do veneno que tinha no sistema. Quando comecei a ir ao médico com frequência, ele disse-me que eu tinha o coração 50% maior [do que seria normal] - cheio de músculo, por ter tido de trabalhar tanto. Às vezes penso nestas coisas e tento dar valor à vida.”

Iggy Pop conta ainda que foi em 1983 que decidiu mudar de vida. “Tomei uma decisão consciente: ‘tenho de deixar de viver assim, tenho de me desintoxicar’. Durante um ano, drogava-me uma ou duas vezes por mês, mas depois fui ao sítio.”

Quanto às razões que o levaram a tomar aquela decisão, diz: “via o fim a aproximar-se. Tinha os dentes a cair, os tornozelos inchados, a minha música estava a ficar uma porcaria. Não estava contente comigo mesmo, nem estava a fazer ninguém feliz.”

“Every Loser”, o 20.º álbum de Iggy Pop, sai na próxima sexta-feira, 6 de janeiro.