Os IDLES escolheram os álbuns de rock que toda a gente deve ter em casa: conheça a lista

Mark Bowen, guitarrista dos IDLES, escolheu para o site “Consequence of Sound” dez álbuns rock essenciais, incluindo na sua lista discos de PJ Harvey, Yeah Yeahs, Grinderman (de Nick Cave) ou Beak> (de Geoff Barrow, dos Portishead).

A seleção de Mark Bowen, que em 2022 esteve com os IDLES em Paredes de Coura e no Coliseu de Lisboa, inclui ainda álbuns de Death Grips ("A maioria das pessoas classificaria isto como hip-hop, mas quem já os viu ao vivo sabe que são 100% rock"); The Jesus Lizard ("Um dos álbuns mais subvalorizados dos anos 90, com tanta importância na identidade cultural do rock como o ‘Nevermind’") e a estreia dos próprios IDLES ("se não achasse que a minha banda é a melhor banda de sempre, seria mau sinal").

Mark Bowen tece ainda rasgados elogios aos Grinderman ("É música rock a sério") e PJ Harvey, de quem escolheu “Stories From the City, Stories From The Sea” ("Podia ter escolhido qualquer álbum dela, toda a gente a devia ouvir.")



Veja aqui a lista de Mark Bowen, guitarrista dos IDLES, que em 2023 regressam a Portugal, para um concerto no NOS Alive.

Yeah Yeah Yeahs - Fever To Tell (2003)

Richard Dawson - The Glass Trunk (2013)

The Jesus Lizard - Goat (1991)

Death Grips - The Money Store (2012)

Show Me The Body - Corpus I (2017)

Beak> - Beak>> (2012)

Sunn O))) – Monoliths & Dimensions (2009)

PJ Harvey - Stories From the City, Stories From the Sea (2000)

Grinderman - Grinderman 2 (2010)

IDLES - Brutalism (2017)