Hoje é dia de IDLES no Vodafone Paredes de Coura: “Celebramos a imperfeição. Queremos que ninguém se sinta sozinho. Nós somos só amor”

Em entrevista ao Expresso antes do concerto de 11 de março no Coliseu de Lisboa, o vocalista Joe Talbot e o guitarrista Mark Bowen, líderes assumidos dos britânicos IDLES, explicaram como, no mais recente “Crawler” (2021), quiseram mudar de pele. E como a beleza do erro norteia o seu trajeto. O reencontro está marcado para esta quarta-feira à noite no festival Vodafone Paredes de Coura.

