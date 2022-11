IDLES no festival NOS Alive 2023

OS IDLES vão atuar no NOS Alive a 7 de julho de 2023. A banda inglesa sobe ao palco NOS do Passeio Marítimo de Algés, o principal do evento, no segundo dia do festival.

Trata-se do regresso do grupo rock de Bristol a Portugal, depois de dupla visita este ano, primeiro no Coliseu de Lisboa em março, depois no festival de Paredes de Coura em agosto. Recorde-se que os IDLES também passaram pelo NOS Alive na edição anterior à pandemia, 2019.

A banda que no ano passado lançou “Crawler”, o seu quarto álbum, é a terceira confirmação para o festival de Algés, depois de Black Keys (dia 6 de julho, palco NOS) e Angel Olsen (dia 8 de julho, palco Heineken).

O NOS Alive 2023 está marcado para os dias 6, 7 e 8 de julho. Os bilhetes para a 15.ª edição do festival de Algés estão à venda nos postos habituais e no site do festival.

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, de três dias, tem o preço de 179 euros. Há ainda um passe de 2 dias (para 6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que tem o valor de 148 euros.