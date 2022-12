O mais recente episódio do programa “Saturday Night Live” contou com uma canção de Natal humorística, dedicada a Elon Musk e Kanye West.

Num dos versos, os membros do elenco questionam o “porquê” de Musk ser dono do Tesla e, agora, também do Twitter. “O espaço não era suficiente?”, perguntam.

Logo a seguir, acrescentam: “Quando é que o Hitler voltou? E porque é que os novos fãs dele são negros?”, numa referência às declarações polémicas de Kanye West.

Ouça aqui: