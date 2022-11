Ana Moura no Super Bock em Stock com concerto especial: há uma pré-reserva de 50% da sala

Ana Moura é a última confirmação do festival Super Bock em Stock, que se realiza em várias salas de Lisboa no final de novembro.

A artista fará uma apresentação do seu novo álbum, “Casa Guilhermina”, no dia 25 de novembro, no Capitólio. Este será o primeiro concerto de Ana Moura após o lançamento do disco, a 11 de novembro.

A promotora do festival, Música no Coração, adianta, entretanto, as condições de acesso ao concerto: “Para aqueles que querem ter a garantia de um lugar na sala, criou-se um sistema de pré-reserva de 50% da lotação do espaço".

A organização do festival faz saber que quem tem bilhete para o festival deverá aceder ao site da Blueticket e, “introduzindo o código do seu bilhete, receber um ticket de acesso prioritário, desde a abertura de portas até aos 10 primeiros minutos do concerto”. Quem não fizer o pré-registo, acrescenta a Música no Coração, "poderá sempre aceder à sala pelo sistema habitual do festival, em que se dá entrada a quem chega mais cedo, até ao limite da lotação do espaço”.

Este é o cartaz do Super Bock em Stock por dias e salas:



25 de novembro



Coliseu dos Recreios - Sala Super Bock

Ela Minus

David Bruno com convidados

Alfie Templeman

TV Girl



Cinema São Jorge

Sala Manoel de Oliveira

Bala Desejo

Motor

Gretel Hänlyn



Sala 2

Miguel Gizzas

Reyz (Vencedor #OneStep4Musicfest)



Sala 3

Talks Rádio SBSR.FM



Garagem EPAL

Pluto

Vila Martel



Sala Rádio SBSR.FM

Estação Ferroviária do Rossio

Buzzard Buzzard Buzzard

Zola Blood

Atalaia Airlines Big Band com convidados



Sala Bogani

Casa do Alentejo

Isla de Caras

Zé Ibarra



Pátio da Casa do Alentejo

Rita Dias

Dora Morelenbaum



Capitólio

Bloco Moche

Ana Moura

Willow Kayne

They Hate Change



Sala Ermelinda Freitas

Sociedade Portuguesa de Geografia

The Lemon Lovers

Manteau



Coliseu Bar

Andrea Soares



Super Bock Bus

Gira Coletivo