Chegou a nova canção de Ana Moura: ‘Arraial Triste’ junta guitarra portuguesa e fandango

Ana Moura editou hoje o novo single, ‘Arraial Triste’, a última canção a ser desvendada antes da chegada, a 11 de novembro, de “Casa Guilhermina”, o seu sétimo álbum e primeiro desde que decidiu, no ano passado, abandonar a editora e a agência de management que a representavam.

Entre a tradição e a modernidade, a nova canção cruza “as guitarras portuguesas com os modos típicos do fandango”, tendo a letra sido escrita pela fadista em parceria com Pedro Mafama, com Pedro da Linha, produtor do álbum, a assinar a composição com a dupla.

‘Arraial Triste’, que pode ser escutada na íntegra abaixo, sucede a ‘Andorinhas’, ‘Jacarandá' e ‘Agarra em Mim’, dueto com Mafama, canções do novo disco editadas no último ano e meio. A artista já tinha revelado um excerto da nova canção no verão de 2021, num vídeo gravado em Alfama. “Casa Guilhermina” chega sete anos depois de “Moura”.