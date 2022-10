Advogada de Johnny Depp abandona Kanye West

Camille Vasquez desistiu de representar legalmente Kanye West, após apenas uma semana como sua advogada.

O rapper contratou Vasquez após a vitória desta no processo que opôs Johnny Depp a Amber Heard, com o objetivo de defender a sua imagem pública.

Porém, segundo o “TMZ”, a sua recusa em retratar-se dos comentários antissemitas que fez levou a advogada a demitir-se.

No espaço de algumas semanas, o músico foi forçado a retirar os seus bens do seu banco, o JPMorgan, foi alvo de um processo por parte da família de George Floyd, e marcas como a Balenciaga e a revista “Vogue” anunciaram um corte de relações com Kanye.