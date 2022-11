O dueto com Ellie Rowsell dos Wolf Alice, a mítica nata e a inesperada ‘Fine Line’: os vídeos do concerto de Harry Styles em Lisboa

Harry Styles atuou este domingo na Altice Arena, em Lisboa, naquele que foi o último concerto da sua nova digressão europeia.

A estreia a solo do ex-One Direction em Portugal foi extremamente emotiva, e contou com vários momentos para mais tarde recordar. Um deles vai mesmo dar em casamento.

No que toca ao alinhamento, houve duas surpresas: a inclusão de 'Fine Line', antes do encore (a última vez que havia sido tocada foi em junho, na Escócia), e um dueto com Ellie Rowsell, dos Wolf Alice, banda que acompanhou Harry Styles nesta digressão.

Houve ainda espaço para empunhar duas bandeiras - a do movimento LGBTQ+ e a da Ucrânia -, elogiar o pastel de nata e dar um bom banho ao público. Veja os vídeos: