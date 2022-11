Houve um pedido de casamento no concerto de Harry Styles em Lisboa. E ela disse sim

A meio de um concerto repleto de sentimento e de juras de amor entre músico e fãs, Harry Styles parou durante alguns segundos para ver os cartazes que os espectadores erguiam na plateia. E acabou por aceder a um dos pedidos.

"Help me propose", ou seja, "ajuda-me a fazer um pedido de casamento", podia ler-se num desses sinais. Brincalhão, Harry Styles começou por perguntar ao jovem o seu nome ("John? Jahn? Jão!") e há quanto tempo estava com a namorada, Mariana.

"Pouco mais de um ano? Que acham? Damos-lhe o microfone?", perguntou aos fãs. Segundos depois, João recebia o microfone de Harry Styles e surpreendia o próprio, cantando um pouco de 'Can't Help Falling In Love', de Elvis Presley.

De joelhos e estendendo uma aliança, o rapaz pediu então (em inglês) a namorada em casamento, pedido aceite e aplaudido em peso por uma plateia em delírio.