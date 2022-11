A ode de Harry Styles aos pastéis de nata. "Estas coisas são incríveis"

Primeiro foi o pedido de casamento feito por um fã à namorada, com a "bênção" de Harry Styles, que lhe emprestou o microfone e o protagonismo para tal; depois, o pastel de nata.

"Estamos aqui a celebrar o noivado do João e da Mariana", disse o cantor inglês, antes de cantar 'Treat People With Kindness'. "E queria dizer-vos qual a minha segunda coisa favorita em Portugal", anunciou, antes de pegar num pastel de nata e erguê-lo no ar, fazendo uma pose heroica. "Estas coisas são incríveis!", exclamou. O pastel de nata, esse, sobreviveria quase até ao final do concerto, sendo tragado mais tarde.

Foi um dos momentos mais surpreendentes de um concerto que, sendo o último da etapa europeia da Love on Tour, apresentou algumas mudanças no alinhamento e momentos que não sucederam noutros concertos.