Grupo Nabeiro é o mais responsável em Portugal e lidera em todas as categorias ESG

Rui Nabeiro, o histórico patrão da Delta Cafés, faleceu há uma semana e foram consensuais os elogios à forma como o empresário geriu o seu grupo de Campo Maior. Um desses elogios veio de António Saraiva, o patrão dos patrões, que descreveu Nabeiro como “alguém inspirador”. Em declarações à RTP3, o presidente da CIP dizia que “hoje, falamos muito naquilo que está designado como ESG (ambiente, social e governação) e Rui Nabeiro, sem estes conceitos académicos e de modas, sempre incorporou na sua organização estes mesmo princípios, estes mesmos valores, e com muita preocupação no social. Não seguindo modas, mas seguindo sentimentos, sempre orientou a sua organização nesse sentido”. A realidade dos números comprova a tese de António Saraiva. Numa pesquisa de mercado sobre as empresas mais responsáveis a atuar em Portugal, publicada pela empresa Merco, a Delta Cafés aparece como a primeira num ranking de 100 (ver tabela com o top 10 em baixo). E consegue este feito pelo segundo ano consecutivo. A empresa de Campo Maior ocupa a posição cimeira nas três vertentes do ESG e lidera destacada o ranking das empresas mais responsáveis em Portugal, com 10 mil pontos, quase o dobro da média da pontuação das 100 empresas que são mencionadas no estudo (5.326 pontos). Na segunda posição aparece a Sonae e depois a EDP. A Ikea, empresa sueca que vende móveis em Portugal, a Jerónimo Martins, a Vodafone, o Lidl, a Galp, a Microsoft e o Google completam o top 10.

Olhando para as três letras do ESG de forma isolada, no “E”, de ambiente, a companhia elétrica EDP é a segunda melhor, seguida da Sonae, Ikea e Vodafone. No “S” do social, os papéis invertem-se: é a Sonae de Cláudia de Azevedo que salta para a segunda posição, seguida da EDP de Miguel Stilwell. A IKEA e a petrolífera Galp fecham o top 5 das mais responsáveis socialmente. No “G” de governance, além do grupo Nabeiro, a Sonae, a Ikea, a EDP e a Jerónimo Martins ocupam os lugares mais cimeiros.



A nível setorial, a Delta Cafés naturalmente lidera na categoria da alimentação, a Vieira de Almeida nos advogados, a Accenture na Auditoria e Consultoria, o Grupo Volkswagen nos automóveis, o Santander na banca e o grupo Impresa (dono da SIC e do Expresso) nos meios de comunicação social. Pode consultar aqui os líderes de todas as categorias.

DELTA CAFÉS 10.000 SONAE 8.114 EDP 8.062 IKEA 8.031 J. MARTINS 7.555 VODAFONE 7.194 LIDL 7.049 GALP 7.042 MICROSOFT 7.003 GOOGLE 6.943

Este estudo sobre a reputação das empresas na área ESG contou com a participação de 252 executivos de grandes empresas, 41 jornalistas de informação económica, 31 membros do Governo, 39 analistas financeiros, 35 responsáveis de ONG, 38 dirigentes sindicais, 30 dirigentes de associações de consumidores e 800 cidadãos.



Em comunicado, o CEO do Merco, José María San, alerta que, “analisando a perceção dos consumidores sobre as empresas portuguesas, percebe-se que as duas variáveis com as classificações mais baixas são a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. Este é um desafio para as empresas, que deverão estar conscientes de que, apesar dos grandes progressos alcançados, as expectativas dos consumidores estão mais avançadas do que os progressos reais realizados”.



Comparando as conclusões do estudo feito em Portugal com o mesmo estudo feito em Espanha conclui-se que, “do ponto de vista dos consumidores, as empresas portuguesas pontuam melhor do que as empresas espanholas”. Na mesma comparação, mas tendo em conta a opinião dos gestores e não dos consumidores, observa-se o contrário: “quando se trata de variáveis como a ética e boa governação, os gestores portugueses são mais críticos em relação às empresas portuguesas do que o são os gestores em Espanha”.