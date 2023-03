Grupo Nabeiro tem mais de 30 empresas pelo mundo

Estão à venda por 249 reais brasileiros, mas também chegam aos 399 reais brasileiros. Se for em euros, tem de se dar €49,99. Trocam-se antigas por novas pagando 25 mil kwanzas. Também as há comercializadas em yuans. É assim a vida das máquinas Delta pelo mundo. São vendidas em várias moedas, em pelo menos sete geografias para lá de Portugal.

Espanha, França, Angola e China são alguns dos mercados onde o Grupo Nabeiro tem operação direta. Mas Emirados Árabes Unidos ou Ucrânia também se destacam: estão entre os cerca de 40 aqueles para onde chegam os serviços e os produtos com origem no grupo que o seu fundador, Rui Nabeiro, falecido este fim de semana, quis manter com a raiz no Alentejo profundo.