Clima. “Gás fóssil, tão natural como a extinção”: ativistas mudam 200 cartazes pelo “Fim ao Fóssil”

“A tua carteira esvazia porque a deles está cheia”; “gás fóssil, tão natural como a extinção”; e “gás fóssil é crime climático, é crime social”, são algumas das frases que se leem em cartazes espalhados pela cidade de Lisboa. Foram colocados por ativistas climáticos, na noite de domingo, em 200 ‘mupis’ onde antes estavam cartazes de empresas como a EDP, a REN e a Galp.

A ação, enquadrada na quinzena de ações “Fracasso Climático” e da chamada internacional ZAP Games (Zona Anti Publicidade), contou com o apoio do movimento Climáximo e da campanha Gás é Andar para Trás. Os dois movimentos também apoiaram as ações de estudantes que ocuparam escolas e o Ministério da Economia, na semana passada.

“Estas ações com articulação internacional são muito interessantes e juntam vários temas. Por um lado, todos os problemas de saturação com publicidade, em particular nas cidades, por outro, o apoio ao movimento pelo fim ao fóssil", defende Mariana Rodrigues, ativista destes dois coletivos. E justifica: "Estamos diariamente expostos a dezenas de milhares de anúncios a vender ilusões e tentar reproduzir a ideia de normalidade. Alguém usar esse espaço para contar verdades parece muito boa ideia, em particular à beira do caos climático”.

É a primeira vez que ativistas portugueses se juntam a uma iniciativa da ZAP Games que, justificam em comunicado, “usa a tática de subvertising, praticada por todo o mundo contra a violenta indústria publicitária, destina-se a combater a invasão permanente da paisagem e das mentes dos milhões de pessoas que são expostas todos os dias a dezenas de milhares de anúncios, quer passeando na rua quer nos seus telemóveis ou televisões”. Lembram que o gás natural também é fóssil e tem emissões que agravam a concentração de gases de efeito de estufa na atmosfera e a crise climática.