Investidores norte-americanos de capital de risco fogem da saúde digital

O financiamento por capital de risco do sector da saúde digital, nos Estados Unidos da América (EUA), está em queda. Chegou a ressaca da euforia alimentada, em parte, pela pandemia de covid-19 e, agora, verifica-se uma significativa retração por parte dos investidores. No primeiro semestre de 2023, o valor angariado pelos negócios tecnológicos emergentes relacionados com saúde e bem-estar no mercado norte-americano ascendeu a 6,1 mil milhões de dólares (quase 5,5 mil milhões de euros ao câmbio atual), num total de 244 operações, com um tamanho médio de 24,8 milhões de dólares, segundo a consultora Rock Health.