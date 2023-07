“Estamos a ser empurrados para fora do SNS e daqui a nada para fora do país”: o grito dos médicos no primeiro dia de greve

Passava pouco das dez da manhã e Manuel abandonava rabugento o hospital com o amigo que o acompanhava. Veio de Felgueiras, a 50 quilómetros dali, para um exame marcado para a hora certa. “Vinha a chegar à portagem e ligaram-me do hospital a dizer que os médicos estavam em greve e que tinha de ser remarcada”. A sua ida ao Porto resultou apenas numa viagem de regresso sem o problema resolvido, junta com uma manhã ocupada em vão. E foi quando regressava ao carro que os cerca de uma centena de médicos reunidos à porta do Hospital de São João começaram a exaltar os cartazes e as vozes, em gritos, para as câmaras de televisão. “O povo merece o SNS”, ouvia-se.



Os médicos anunciaram e cumpriram: a proposta que o governo lhes entregou no final do mês passado seria insuficiente para os impedir de avançar com os primeiros dois dias de greve, nestas quarta e quinta-feira.

“As coisas aumentam para nós como aumentam para o país inteiro e os nossos salários permanecem iguais” Na malha humana, principalmente constituída por médicos jovens, Patrícia distingue-se pelas dezenas de autocolantes do sindicato colados na roupa. Aos 29 anos, a jovem médica está prestes a terminar um ciclo e a entrar noutro: para o ano, com 30 anos, será finalmente médica de família. Mas é com alguma facilidade que se colhe algum descontentamento nos olhos da portuense a trabalhar em Lamego, que nem o recente anúncio da passagem de todos os centros de saúde para modelo B conseguiu amaciar. “É verdade que os indicadores servem para avaliarmos o que está a ser feito e o que é preciso melhorar, mas neste momento estamos a orientar tudo por indicadores. Para atingirmos o que nos exigem, temos de abdicar de muita coisa, fazer consultas de 15 em 15 minutos – algo que não é bom nem para nós, nem para os doentes. Chegamos ao final de um dia de trabalho com 30 a 40 consultas e não damos aquilo que poderíamos dar aos doentes”, desabafa, crente num caminho diferente para o atendimento médico. “Boa parte da nossa avaliação depende da redução dos custos. Só que, se temos um doente com indicação para TAC, não vamos pedir um Raio-X só por ser mais barato”, constata a médica interna, aparentemente fora da proposta de governo de incremento salarial (por ainda não ter a especialidade concluída) e que a FNAM quer abranger. A receber um salário de 1900 euros brutos, Patrícia assume ter mais dois trabalhos, numa clínica de diálise e num lar. “As pessoas comentam que eu ando sempre a viajar, mas é por isso. Fazendo as contas, eu ganharia a mesma coisa em meio horário (20h) no privado do que ganho no SNS. Não tinha progressão de carreira, é verdade, mas se falarmos puramente em dinheiro, seria vantajoso. E eu nem sequer acho que me paguem bem no privado!”, refere. Sabe que está numa posição de vantagem face à maioria dos jovens da sua idade em Portugal – que, segundo números deste ano, recebe um salário inferior a mil euros líquidos por mê s – mas garante que os médicos estão longe de ser quem está mal nesta equação. “Nós estamos a ser empurrados para fora do SNS e daqui a nada para fora do país. Temos uma formação excelente. Se formos ali à Alemanha, eles querem-nos. O Estado está a investir na nossa formação para depois dar-nos de mão beijada a outros para usufruírem dela”, remata a futura médica de família.

RUI DUARTE SILVA

O que ofereceu o governo? Na proposta do governo consta um suplemento salarial de 20% face ao salário-base em troca de dedicação plena para médicos que trabalhem em hospitais, sendo essa dedicação plena obrigatória nos Centros de Responsabilidade Integrados (CRI). Contudo, essa dedicação plena implica aumentar o número máximo de horas extraordinárias anuais de 150 para 350, algo que Joana Bordalo e Sá, dirigente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), apelida de “inconstitucional”. Da proposta do governo estão excluídos os médicos internos (que ainda não terminaram a especialidade), os de Saúde Pública e os de Medicina Geral e Familiar, depois de todas as Unidades de Saúde Familiar (USF) terem passado a modelo B, com remuneração dependente do desempenho.

Rui Duarte Silva