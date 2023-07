Equipas dos centros de saúde serão todas pagas consoante o desempenho

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou esta quarta-feira o fim do modelo A nas Unidades Familiares de Saúde (USF). Até ao final do ano, todos os centros de saúde serão modelo B, o que, na prática, significa que a remuneração das equipas está, em parte, dependente do desempenho do seu trabalho. Este era há muito um desejo dos médicos de família.

O ministro da Saúde garante que há verbas asseguradas pelo Governo para permitir a transição da totalidade de unidades de portas abertas: 268 USF-A em todo o país. Manuel Pizarro acredita que o processo poderá concretizar-se no último trimestre do ano e para isso conta passar a distribuir mais €90 milhões em remunerações para todos os grupos profissionais de saúde — médicos, enfermeiros e secretários clínicos de família.

