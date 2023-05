“Queremos 100 centros de responsabilidade até 2026”, diz Ricardo Mestre, secretário de Estado da Saúde

O Governo sinaliza que os Centros de Responsabilidade Integrada (CRI) são uma “prioridade política” e, segundo o secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde vai ter uma estrutura para apoiar a multiplicação deste modelo.

O que são os CRI?

São modelos de organização interna dos hospitais baseados em equipas multidisciplinares, que se constituem de forma voluntária, com um grau elevado de autonomia funcional e técnica. Portanto, são as equipas que assumem os compromissos assistenciais e de desempenho económico e financeiro junto do Conselho de Administração do hospital e que se organizam para responder a esses compromissos.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler