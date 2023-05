Parto nos hospitais privados vai custar cerca de 2.300 euros ao Estado

As grávidas que estejam a ser seguidas nos hospitais públicos da Região de Lisboa e Vale do Tejo, poderão, durante os meses de verão, ser transferidas para maternidades privadas na hora do parto.

O Hospital da Luz, a CUF Tejo e o Hospital Lusíadas são as entidades que vão estar como retaguarda quando ou se o Serviço Nacional de Saúde ficar com lotação cheia.

“Estabelecemos um acordo com as maternidades privadas garantir que se houver um afluxo excessivo em algum dia, a alternativa está assegurada com tranquilidade”, explicou o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Os privados serão a última das opções e serão uma opção apenas na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo as regras previstas no plano de verão das maternidades. Mas, só as gravidas com mais de 36 semanas serão transferidas para fora do Serviço Nacional de Saúde.

Os preços que Serviço Nacional de Saúde vai pagar às maternidades privadas já está acordado e segue os valores previstos na tabela da ADSE: 1.965 euros por um parto natural; 2.175 euros em caso de parto instrumental; e em caso de cesariana serão cobrados 3.005 euros.