Milhares de professores à porta do Ministério garantem que a “luta vai continuar”

Foi ao som de uma ruidosa manifestação que junta milhares de professores à porta do Ministério da Educação e que obrigou a cortar uma das faixas da 24 de julho que Fenprof e Ministério da Educação deram início a mais um dia de negociações. As novas propostas da tutela foram conhecidas esta semana, mas estão muito longe do que pretendem os sindicatos.

