“Impactes negativos, significativos e não minimizáveis”: ampliação da pedreira da Secil na Arrábida foi chumbada

A tentativa da SECIL juntar duas das pedreiras no Parque Natural da Arrábida, esburacando uma nova área equivalente a 18 campos de futebol numa área protegida, caiu por terra. A comissão de avaliação do processo, liderada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) emitiu “um parecer técnico de sentido desfavorável, fundamentado nos impactes negativos, significativos e não minimizáveis de âmbito do fator ambiental sistemas ecológicos, ao que acresce matéria de direito intransponível designadamente incompatibilidade do projeto com o PDM [Plano Diretor Municipal] de Setúbal, e respetiva proposta de revisão com a REN [Reserva Ecológica Nacional] e com o POPNA [Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida]”, lê-se no documento emitido a 14 de julho.