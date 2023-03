Professores: ministro da Educação compromete-se a discutir quotas e vagas a partir da próxima semana

A reunião está marcada para a próxima quarta-feira e os sindicatos vão conhecer então o que vai o ministro da Educação propor em relação a alguns dos maiores motivos de descontentamento dos professores, como os efeitos do congelamento do tempo de serviço ou o excesso de atividades burocráticas nas escolas.

Para já, João Costa não abre o jogo sobre o que admite fazer para “corrigir os efeitos assimétricos na carreira do período de congelamento que acabou em 2018”. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, e a propósito da aprovação do regime de concursos em Conselho de Ministros, o ministro voltou a dizer que apresentará as propostas aos sindicatos, mas admitindo que a questão da “progressão ao 5º e 7º escalões vai estar em cima da mesa”.

Ora, o acesso a estes dois escalões da carreira (que se divide em 10) está precisamente condicionado pela existência de quotas na atribuição das notas de desempenho – Excelentes e Muitos Bons não podem superar 25% das classificações atribuídas nas escolas – e pela fixação anual de um número limitado de vagas para a progressão de quem tem Bom.

Por causa destes dois ‘travões’, milhares de professores ficam, todos os anos, impedidos de avançar na carreira, tendo de esperar pelas avaliações e vagas fixadas nos anos seguintes. Os sindicatos têm dito que estes estrangulamentos no acesso aos dois escalões funcionam como um “segundo congelamento”.

Sobre este tema, que vai começar a ser discutido a partir da próxima semana, o ministro da Educação nunca usou, no entanto, a expressão “devolução do tempo de serviço” – os tais seis anos, seis meses e 23 dias exigidos pelos professores e que o Presidente da República já disse que considera ser possível satisfazer, pelo menos parcialmente de forma faseada.