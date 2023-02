“Não se percebe de onde vêm estes aumentos contínuos, é preocupante”: preço de um cabaz básico de alimentos disparou 45 euros no último ano

Ao longo dos últimos meses, quase que deixou de ser novidade ouvir falar de mais um recorde no preço dos alimentos. Mas o que é certo é que, ao fim de um ano, feitas as contas, os portugueses estão a pagar mais 45 euros para comprar exatamente a mesma lista de compras. Quase todos os 63 produtos que compõem o cabaz básico de alimentos subiram no último ano e muitos com saltos de preço superiores a 50%, segundo a DECO/Proteste.

