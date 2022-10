Ambiente: dos 308 municípios portugueses, apenas três têm um roteiro definido para a descarbonização

Apenas três municípios portugueses (Cascais, Azambuja e Lisboa) definiram uma estratégia para alcançar a neutralidade carbónica até 2050. Isto significa que apenas 1% dos 308 municípios tomaram medidas para cortar emissões nos sectores da energia, transportes, resíduos e agricultura. Já 35 (11%) comprometeram-se a atingir o objetivo, mas sem um roteiro concreto. Os dados constam do estudo “Mapa da Ação Climática Municipal”, elaborado pela consultora Get2C, para avaliar em que ponto está a resposta de cada concelho à crise climática.

A 10 dias do início da conferência do clima da ONU (COP27), o mapa está longe de ser verde. A Lei de Bases do Clima foi publicada há perto de um ano e 99% dos municípios continuam sem uma estratégia para atingir a neutralidade carbónica em 2050 e 89% não apresentaram qualquer compromisso. A meta nacional é reduzir as emissões de gases de efeito de estufa (GEE) em 55% até 2030 e 90% até 2050, por comparação aos valores de 2005. Para tal é necessário também o contributo local e o prazo para apresentar medidas termina em fevereiro de 2024. A falta de financiamento e de recursos humanos qualificados são as justificações para os atrasos.