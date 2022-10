Saúde: Comissão propôs limitar acesso de grávidas às urgências e a medida já está a ser trabalhada com o Governo

Os problemas de saúde ginecológicos-obstétricos súbitos, mas sem gravidade, vão ter indicação para assistência nos centros de saúde e não nas urgências dos hospitais. As situações a tratar pelos médicos de família vão ser transmitidas à população para que só recorra aos especialistas hospitalares em caso de verdadeira urgência. A alteração nas admissões é proposta pela Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos e já está a ser preparada com o Governo.

A informação às utentes caberá à Direção-Geral da Saúde (DGS) e a operacionalização dos novos procedimentos de acesso, aos cuidados primários e urgências ginecológicas-obstétricas, ao diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Fernando Araújo inicia funções no dia 2 de novembro, numa espécie de comissão instaladora da futura Direção Executiva do SNS (DE-SNS).

