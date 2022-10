O grupo de peritos encarregue de propor uma solução para as urgências de obstetrícia e blocos de partos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) propôs ao Governo o fecho do atendimento SOS em dois hospitais da Grande Lisboa e dois na área geográfica da administração regional do Centro. A saber: as urgências obstétricas de Vila Franca de Xira, Barreiro, Covilhã e Castelo Branco.