Cigarros eletrónicos são tão maus para o coração como o tabaco tradicional

Os cigarros eletrónicos não são menos perigosos para o coração do que o tabaco tradicional. A conclusão consta de um estudo efetuado por investigadores da Universidade de Boston e publicado esta quarta-feira no "Journal of The American Heart Association", uma publicação científica de referência.

Os participantes no estudo foram 400 adultos saudáveis entre os 21 e os 45 anos, uns dos quais usam o cigarro tradicional, outros o cigarro electrónico, e outros ambos. Muitos fumadores do primeiro passam depois para o segundo, mas os fumadores de cigarros eletrónicos analisados no estudo já os usavam há pelo menos três meses.

Os resultados mostram que os cigarros eletrónicos causam às artérias e aos vasos sanguíneos o mesmo dano que o tabaco tradicional. Os efeitos de rigidez arterial são idênticos em ambos, com as implicações já conhecidas, ou seja, um aumento da pressão sobre o coração e um maior risco de doença cardiovascular.

A boa notícia é que parar de fumar pode reduzir esses efeitos em escassas semanas, se a pessoa for saudável. Quanto à mera passagem dos cigarros tradicionais para os eletrónicos, não tem efeito positivo, pelo menos para o coração.

Em relação a outros orgãos, nomeadamente os pulmões, os cigarros eletrónicos parecem ser um "mal menor", pelo menos na maioria dos casos. Mas há muitas coisas que ainda falta saber. e a recomendação para quem não fuma é que não comece, seja qual for o tipo de cigarro.