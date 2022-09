Anestesia atrasou-se. Paciente morreu

Uma equipa desfalcada não se resume só a mais trabalho, pode traduzir-se em menos vida. “Os dois anestesistas servem para ir à ‘gastro’ se o doente está a sangrar, para tirar a dor nos enfartes, para ir ao recobro, para a Urgência ou para o bloco de partos. Este ano já tivemos duas situações em que a equipa de anestesia não conseguiu ajudar a cirurgia, a entubar por exemplo, e o doente morreu”, denuncia o mesmo médico.

E recorrer a prestadores de serviços indiferenciados para ter mais batas brancas nas Urgências pode ter efeitos irreversíveis: “A formação de alguns colegas é muito fraca e morrem pessoas. Ainda há pouco tempo, uma senhora foi medicada na Urgência com paracetamol e um dia depois entrou no bloco com uma isquemia intestinal e morreu”, conta um especialista do Amadora-Sintra.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções existentes e tenha acesso a todos os artigos