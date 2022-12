Refúgios verdes: como os hortos regressaram às nossas vidas

Há quem chegue à procura de uma suculenta, de uma planta rara, de um vaso de hortelã, de um saco de terra ou, apenas, da planta mais fácil de tratar e que não morra caso seja abandonada por uns dias. Há também quem frequente os hortos de forma regular em busca de novidades e quem os tenha descoberto nos últimos meses como uma fuga do caos ou um momento perfeito para desacelerar e desligar do mundo enquanto se deambula em busca de algo verde que possa levar para casa. “Muitas pessoas dizem-nos que é um escape vir até aqui à procura de uma planta. Conversam connosco, pedem conselhos, dão umas voltas tranquilamente pelo horto e há pouco tempo houve até quem nos perguntasse se poderíamos colocar por aqui alguns bancos de jardim”, conta Margarida Silva, funcionária da Planthiza em Sintra.

No meio da cidade ou a poucos quilómetros de casa ou do escritório, os hortos e viveiros são uma espécie de jardins cobertos, estendendo-se ao longo de muitos metros com uma disposição cuidada de centenas de plantas diferentes. Aos olhos salta a enorme variedade de tons de verde pontuados com pequenos vasos coloridos com as flores da época. Percorrendo todo o espaço, aparecem primeiro as plantas mais pequenas, sobretudo as suculentas em vasinhos minúsculos e com preços, por vezes, abaixo de um euro. Depois há uma grande escolha de plantas aromáticas, como salsa, coentros, tomilho, hortelã ou poejos, além de árvores de fruto e de hortícolas como couves, alfaces ou brócolos, prontos para serem plantados na horta. Uma grande parte destes hortos e viveiros são preenchidos por uma imensa variedade de plantas de interior — normalmente mais exóticas e que entraram na moda nos últimos anos. As monsteras, calatheas, além de orquídeas, fetos ou bonsais, são alguns exemplos. Bem lá no fundo dos hortos estão as plantas maiores e as mais altas: as palmeiras, as trepadeiras como buganvílias ou glicínias, além de arbustos e sebes.