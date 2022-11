“Wednesday” estreia-se também nos recordes: é a série mais vista da Netflix

A família Addams volta aos ecrãs. Desta vez, o foco incide sobre a jovem adolescente “Wednesday”, personagem-título que ganha vida no corpo da atriz Jenna Ortega. A sua irreverência, estudada e idealizada por Tim Burton, já conquistou as audiências e, na semana de estreia, destronou “Stranger Things” com 341 milhões de horas consumidas.