É certamente coincidência que os dois mais recentes discos de Rodrigo Amado — um em solo absoluto, outro com o projeto que mantém com o contrabaixista Gonçalo Almeida e o baterista Onno Govaert, The Attic — incluam a palavra ‘Ghost’ nos seus títulos, mas começa a ser impossível não escutar os espíritos de todos os grandes que partiram e que parecem povoar o seu cada vez mais incontornável ‘saxofonismo’.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.