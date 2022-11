Socialistas defendem saída de Miguel Alves do Governo

Algumas figuras do Partido Socialista defendem, segundo o jornal “Público”, a saída do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro Miguel Alves. Recorde-se que Miguel Alves, enquanto era presidente da Câmara de Caminha, adiantou um empréstimo de 300 mil euros para um projeto que após dois anos ainda não saiu do papel.

A primeira crítica foi feita pela ex-ministra da Modernização Administrativa do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que considera "incompreensível" a continuidade de Miguel Alves no Governo. Além de Alexandra Leitão, outro ex-ministro (que solicitou o anonimato ao mesmo jornal) considera que este é um caso que não tem comparação “em termos de gravidade com outros casos de incompatibilidade que têm vindo a público na comunicação social”.

“Miguel Alves deve entrar em suspensão a pedido dele ou do primeiro-ministro”, defende o antigo ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território João Cravinho. “Qualquer rumor, ou no caso até matéria investigada e com arguição de nulidades, qualquer situação que envolva um membro do Governo é muito séria para a democracia e para o próprio Governo”, acrescenta.

Ana Gomes diz que “este é um daqueles casos – e não é único – que faz com que os cidadãos deixem de acreditar nas instituições democráticas”. E, por isso, refere que no caso de Miguel Alves “o primeiro-ministro não pode assobiar para o lado”.