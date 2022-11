Governo não tem regra que obrigue Miguel Alves a sair

Aconteceu com três secretários de Estado envolvidos nas viagens ao Euro pagas pela Galp. Todos se demitiram depois de terem sido constituídos arguidos no decurso do exercício de funções e em casos de alguma forma relacionados com o exercício dessas mesmas funções. Não é essa a situação do atual secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro,Miguel Alves, ex-presidente da Câmara de Caminha, que foi constituído arguido em dois processos autárquicos anteriores ao exercício de funções como governante e cujos processos eram do conhecimento prévio de António Costa. A diferença, sabe o Expresso, é notada no círculo próximo do primeiro-ministro, que mantém a confiança política no seu adjunto e que não vê razões para um afastamento.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler