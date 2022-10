Bispo do Porto é acusado de não ter dado atenção a denúncia de abuso sexual feita há 18 anos

Uma mulher acusa o atual bispo do Porto, Manuel Linda, de não ter dado atenção à denúncia de abuso sexual que lhe fez há 18 anos. A queixa, em forma de “desabafo”, foi feita, segundo o “Jornal de Notícias”, quando a jovem era aluna de Educação Moral Religiosa do bispo na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, de Vila Real.

A aluna, que tinha 13 ou 14 anos, terá confessado a Manuel Linda que, “mesmo sendo menor", tinha "um envolvimento com o padre Heitor”. A mulher refere que abordou o professor no fim de uma aula e o terá acompanhado até à porta do Seminário. “Ele disse que a culpa era minha. Que eu é que andava atrás dele".

“Com aquela resposta saí de lá a chorar. Depois, pedi ao meu pai para mudar para um colégio interno de Vila Nova de Gaia para poder afastar-me. Heitor descobriu onde eu estava e reatámos a relação", conta.

“Achei que estávamos apaixonados. Ele era o meu ídolo, eu era a escolhida”, refere ao “Correio da Manhã”. Aos 23 anos, a mulher engravidou. A filha dos dois tem agora quase oito anos e está no centro de um processo de regulação de poder parental. Heitor — que deixou de ser padre — quer fazer quer visitas prolongadas à filha. “Tenho medo de que lhe faça o mesmo que começou por me fazer a mim, porque não tem laços afetivos nem emocionais com a filha", refere a mãe.