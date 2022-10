MP já está a ouvir testemunhas que denunciaram abusos na igreja (e há 30 padres sob averiguação)

Os procuradores do Ministério Público (MP) que investigam as 17 denúncias de pedofilia por parte de padres enviadas pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa estão já em ação. O Expresso sabe que algumas testemunhas que revelaram os alegados abusos à equipa liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht estão a ser ouvidas no MP.

Também as equipas de investigação de crimes sexuais da Polícia Judiciária se encontram no terreno, embora ainda sem resultados concretos. “Estamos numa fase de averiguação. Há casos de padres que já não estão no ativo, outros que morreram. E alegados abusos de párocos revelados mais recentemente e em que ainda foram feitas poucas diligências”, diz uma fonte judicial.