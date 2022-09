Rankings. Veja o mapa interativo com todas as escolas de Lisboa

Relativamente aos resultados do ano anterior e na sequência das alterações nas condições de realização e modelo das provas, todas as escolas de Lisboa subiram a média dos exames nacionais. Os resultados deste ano são, em média, 2,3 valores mais altos (numa escala de 0 a 20) – essa é também a diferença anual média no resto do país. Nas posições relativas, as escolas que subiram são seis: a Escola Artística António Arroio, o Conservatório Nacional de Música, o Colégio Militar e, nas privadas, o Colégio de São Tomás, o Valsassina e o São João de Brito.

A Academia de Santa Cecília, com 75 provas e uma média de 18 valores, mantém a posição mais alta da capital. Aplicando o critério das escolas com mais de 100 provas, utilizado no ranking do Expresso, é o Colégio de São Tomás que ganha destaque (17 valores). Nas escolas públicas do ensino secundário, o Conservatório de Dança e o de Música têm os resultados mais altos: 14,9 e 14,6 valores respetivamente. Nas escolas públicas com mais de 100 provas, as notas mais altas são na Secundária do Restelo (14,5), no Liceu Pedro Nunes (14,5) e na D. Filipa de Lencastre (14,3).

Apesar das subidas gerais, há ainda duas escolas que mantiveram nota negativa: o Externato Álvares Cabral (8,7 valores) e a Escola Secundária Fonseca Benevides (9,6 valores).